Spunta l'ipotesi doppio vaccino: perché e cosa può accadere dopo la prima dose (Di mercoledì 25 novembre 2020) Valentina Dardari prima il personale sanitario, poi gli over80 e via via tutti gli altri. I test immunologici per sapere a chi servirà un'altra somministrazione Pronti anche a un doppio vaccino nel caso la prima somministrazione non vada a buon fine. Intanto ieri in Italia si è toccato il record di decessi della seconda ondata: 853 le vittime. Almeno i ricoveri nelle strutture ospedaliere sono calati. A fronte di questi dati è necessario quindi iniziare a pensare a un piano da adottare quando sarà disponibile il vaccino. Il doppio vaccino Come riportato da La Repubblica, il piano di Palazzo Chigi sarebbe quello di partire con ospedali e Rsa e passare poi agli ultra 80enni. In seguito si scenderà ai soggetti di fasce d'età più giovani, che verranno ...

Dalle stesse fonti trapela anche che sarebbe spuntata l'ipotesi di chiedere ad Agostino Miozzo, attuale coordinatore del Cts ...

Dalle stesse fonti trapela anche che sarebbe spuntata l'ipotesi di chiedere ad Agostino Miozzo, attuale coordinatore del Cts ...