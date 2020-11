Spazio: Fraccaro vede ministro Le Marie, rafforzare cooperazione (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov. (Adnkronos) - Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche per lo Spazio, Riccardo Fraccaro, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il ministro dell'Economia, delle Finanze e del Rilancio della Francia competente in materia di attività spaziali, Bruno Le Maire. "Italia e Francia condividono importanti interessi industriali nel settore dello Spazio, che vanno dall'upstream al downstream passando per i lanciatori. Entrambi i Paesi sono consapevoli dell'importanza che le attività spaziali rivestono in termini di sovranità tecnologica, sviluppo economico, sicurezza e salvaguardia dell'ambiente. Per questo, il sottosegretario Fraccaro e il ministro Le Maire hanno convenuto sulla necessità di rafforzare la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov. (Adnkronos) - Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche per lo, Riccardo, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi ildell'Economia, delle Finanze e del Rilancio della Francia competente in materia di attività spaziali, Bruno Le Maire. "Italia e Francia condividono importanti interessi industriali nel settore dello, che vanno dall'upstream al downstream passando per i lanciatori. Entrambi i Paesi sono consapevoli dell'importanza che le attività spaziali rivestono in termini di sovranità tecnologica, sviluppo economico, sicurezza e salvaguardia dell'ambiente. Per questo, il sottosegretarioe ilLe Maire hanno convenuto sulla necessità dila ...

