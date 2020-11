Spagna | nuovo calo dei prezzi alla produzione

Ultime Notizie dalla rete : Spagna nuovo

Teleborsa

I decreti autorizzati dal Papa. Papa Francesco ha ricevuto ieri monsignor Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, autorizzando il Dicastero a promul ...Per festeggiare il settimo titolo mondiale, il campione britannico passa il tempo in famiglia giocando a tennis, con risultati opposti rispetto a quelli ottenuti in pista. E chiede aiuto a Serena Will ...