“Sono passati 15 giorni…”. Alena Seredova e il Covid, le sue condizioni di salute (Di mercoledì 25 novembre 2020) Uno dei tanti vip che hanno contratto il coronavirus è stato Alena Seredova, la quale sta combattendo contro la malattia. La sua positività al Covid-19 l’aveva annunciata così: “Positiva e sintomatica. Nonostante sia stata davvero molto attenta ho incontrato questo sgradito inconveniente. Sono a casa isolata e spero che tutto questo passi presto…Per me e per tutte le persone più in difficoltà di me. Teniamo duro!”. In pochissimo tempo l’affetto dei suoi fan si è manifestato apertamente. Adesso la showgirl e attrice originaria della Repubblica Ceca è ritornata a farsi sentire sui social network per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. In riferimento al suo attuale stato di forma ha detto: “Sono un paio di giorni che sto molto meglio, che sono di nuovo piena di energie. Sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) Uno dei tanti vip che hanno contratto il coronavirus è stato, la quale sta combattendo contro la malattia. La sua positività al-19 l’aveva annunciata così: “Positiva e sintomatica. Nonostante sia stata davvero molto attenta ho incontrato questo sgradito inconveniente. Sono a casa isolata e spero che tutto questo passi presto…Per me e per tutte le persone più in difficoltà di me. Teniamo duro!”. In pochissimo tempo l’affetto dei suoi fan si è manifestato apertamente. Adesso la showgirl e attrice originaria della Repubblica Ceca è ritornata a farsi sentire sui social network per aggiornare i fan sulle suedi. In riferimento al suo attuale stato di forma ha detto:un paio di giorni che sto molto meglio, che sono di nuovo piena di energie. Sono ...

