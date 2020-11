Sondaggi politici Ipsos | italiani divisi sulla riapertura delle scuole

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Le feste di Natale e la possibilesono stati i temi centrali deirealizzati per Di Martedì e andati in onda il 24 novembre. In questi giorni il governo sta decidendo quali misure di restrizione allentare in vistafeste natalizie in modo da dare un po’ di respiro a negozi e cittadini. Un allentamento non significa però un “tana libera tutti”. Il premier Conte su questo punto è stato e ha voluto essere chiaro. Il pericolo è che tra le persone passi il messaggio, sbagliato, che l’emergenza sia finita. Un travisamento possibile o intenzionale a detta della maggioranza degli intervistati da. Secondo il 59%, infatti, in vista del Natale glicercheranno di interpretare ...