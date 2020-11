Snam: obiettivo zero emissioni al 2040. Alverà: “Nuova fase storica azienda” (Di mercoledì 25 novembre 2020) (Teleborsa) – Via libera del CdA al piano strategico 2020-2024 di Snam da circa 7,4 miliardi di investimenti in crescita rispetto ai 6,5 miliardi del precedente piano 2019-2023. Di questi 6,7 miliardi di investimenti nelle infrastrutture energetiche regolate, focalizzati su sostituzioni in ottica hydrogen ready, digitalizzazione, decarbonizzazione e Sardegna. Quasi raddoppiati a 720 milioni gli investimenti nei business della transizione energetica. In particolare 220 milioni in infrastrutture di biometano per raggiungere una capacità di almeno 64 MW, 200 mln nell’efficienza energetica per consolidare la posizione di player nazionale, 150 milioni nell’idrogeno per l’avvio di progetti di conversione di tratte ferroviarie e l’installazione di fuel cells sulla rete Snam, 150 mln nella mobilità per accrescere l’infrastruttura di distribuzione con focus Lng ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 25 novembre 2020) (Teleborsa) – Via libera del CdA al piano strategico 2020-2024 dida circa 7,4 miliardi di investimenti in crescita rispetto ai 6,5 miliardi del precedente piano 2019-2023. Di questi 6,7 miliardi di investimenti nelle infrastrutture energetiche regolate, focalizzati su sostituzioni in ottica hydrogen ready, digitalizzazione, decarbonizzazione e Sardegna. Quasi raddoppiati a 720 milioni gli investimenti nei business della transizione energetica. In particolare 220 milioni in infrastrutture di biometano per raggiungere una capacità di almeno 64 MW, 200 mln nell’efficienza energetica per consolidare la posizione di player nazionale, 150 milioni nell’idrogeno per l’avvio di progetti di conversione di tratte ferroviarie e l’installazione di fuel cells sulla rete, 150 mln nella mobilità per accrescere l’infrastruttura di distribuzione con focus Lng ...

