Snam | Alverà | ' possibile aumento dividendi durante piano 2020-24'

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "La nostra politica dei dividendi, che ha una crescita garantita del 5% annuo al 2022 con 2,5% di ulteriore crescita minima nel 2023 e nel 2024, prevede la possibilità di aumentare i dividendi se le cose che attualmente sono fuori dal piano legate a maggiori sussidi sull'idrogeno e maggiore sostituzioni sulla nostra Rab potranno essere accelerate". Ad affermarlo è l'ad di Snam, Marco Alverà nel corso della conferenza stampa in occasione della presentazione del piano 2020-24.

