Slittino | Coppa del Mondo 2020 | le favorite Natalie Geisenberger tornerà a far la voce grossa?

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Parte da Igls, in terra austriaca, una stagione per quanto riguarda losu pista artificiale molto particolare, così come tutto lo sport in generale, a causa della pandemia. Nove tappe in programma, si assegnerà la sfera di cristallo in Cina, a Pechino, il prossimo 21 febbraio. Attesa per capire la situazione per ladelfemminile: l’anno scorso la situazione è stata apertissima, con molte assenze di lusso.a far ladopo la stagione sabbatica nella quale si è dedicata alla vita da mamma? È la domanda ovviamente ricorrente tra gli addetti ai lavori. La teutonica è la dominatrice della disciplina, il suo palmares parla chiaro: quattro ori olimpici, nove ori mondiali e quattro sfere di cristallo ...