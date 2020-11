Situazione precipitata in 48 ore, morto il fratello di Iva Zanicchi: dopo le parole in tv, il dramma (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il fratello di Iva Zanicchi è morto oggi, mercoledì 25 novembre, a Vimercate. Antonio Zanicchi, 77 anni, era cardiopatico da tanti anni. Pensionato dell'Eni era stato ricoverato nei giorni scorsi scorsi, più o meno nello stesso periodo in cui Iva e' stata colpita da polmonite bilaterale causata dal coronavirus. La Situazione è precipitata nelle ultime 48 ore. La stessa Zanicchi giorni fa a Fuori dal coro aveva commosso l'Italia intera: "Voglio dare il mio plasma, lo faccio col cuore perché so di poter salvare persone, ho ancora un fratello all'ospedale di Vimercate, abbastanza grave perché è un grande cardiopatico, sono molto presa da questa cosa". Ma purtroppo le ultime notizie non sono state affatto buone. Probabile, insomma, il fatto che il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ildi Ivaoggi, mercoledì 25 novembre, a Vimercate. Antonio, 77 anni, era cardiopatico da tanti anni. Pensionato dell'Eni era stato ricoverato nei giorni scorsi scorsi, più o meno nello stesso periodo in cui Iva e' stata colpita da polmonite bilaterale causata dal coronavirus. Lanelle ultime 48 ore. La stessagiorni fa a Fuori dal coro aveva commosso l'Italia intera: "Voglio dare il mio plasma, lo faccio col cuore perché so di poter salvare persone, ho ancora unall'ospedale di Vimercate, abbastanza grave perché è un grande cardiopatico, sono molto presa da questa cosa". Ma purtroppo le ultime notizie non sono state affatto buone. Probabile, insomma, il fatto che il ...

