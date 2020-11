Sierra Leone: indagine coinvolge ex presidente Koroma (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’ex presidente del Sierra Leone Ernest Bai Koroma è stato interrogato lo scorso lunedì. Una commissione di inchiesta sta indagando su episodi di corruzione. L’indagine, finora, ha portato all’arresto di decine di funzionari ministeriali. Sierra Leone: su cosa sta indagando la commissione? Il governo del Sierra Leone, presieduto da Julius Maada Wonie Bio, ha deciso Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’exdelErnest Baiè stato interrogato lo scorso lunedì. Una commissione di inchiesta sta indagando su episodi di corruzione. L’, finora, ha portato all’arresto di decine di funzionari ministeriali.: su cosa sta indagando la commissione? Il governo del, presieduto da Julius Maada Wonie Bio, ha deciso

