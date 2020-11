Si lavora alla riapertura delle scuole prima di Natale. Ma conviene? (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il governo lavora alla riapertura delle scuole prima di Natale. La data buona per il ritorno in classe sarebbe quella del 9 dicembre. Forse un po’ a sorpresa rispetto a quanto emerso ed ipotizzato nelle ultime settimane, dal governo è arrivata la conferma che l’intenzione sarebbe quella di procedere alla riapertura delle scuole prima di Natale. Parliamo ovviamente di quelle per le quali il governo, con il dpcm del 3 novembre, ha disposto la didattica a distanza. Le scuole colpite dalla chiusura disposta dal decreto di novembre sono le superiori, per le quali è stata disposta la Dad al 100%. Nelle regioni in Zona Rossa la chiusura ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il governodi. La data buona per il ritorno in classe sarebbe quella del 9 dicembre. Forse un po’ a sorpresa rispetto a quanto emerso ed ipotizzato nelle ultime settimane, dal governo è arrivata la conferma che l’intenzione sarebbe quella di procederedi. Parliamo ovviamente di quelle per le quali il governo, con il dpcm del 3 novembre, ha disposto la didattica a distanza. Lecolpite dchiusura disposta dal decreto di novembre sono le superiori, per le quali è stata disposta la Dad al 100%. Nelle regioni in Zona Rossa la chiusura ...

matteosalvinimi : ... alla fine dell'emergenza sanitaria e il beneficio del congedo per tutti i genitori con figli disabili, anche se… - Profilo3Marco : RT @matteosalvinimi: ... alla fine dell'emergenza sanitaria e il beneficio del congedo per tutti i genitori con figli disabili, anche se un… - Efisio31251859 : RT @matteosalvinimi: ... alla fine dell'emergenza sanitaria e il beneficio del congedo per tutti i genitori con figli disabili, anche se un… - UBrignone : RT @matteosalvinimi: ... alla fine dell'emergenza sanitaria e il beneficio del congedo per tutti i genitori con figli disabili, anche se un… - NewsMondo1 : Si lavora alla riapertura delle scuole prima di Natale. Ma conviene? -

Ultime Notizie dalla rete : lavora alla Argia Sbordone, l’italiana della Fed: «Ecco perché gli Usa ripartiranno prima dell’Europa» Corriere della Sera La violenza di genere va soprattutto prevenuta. Ecco dove possono intervenire le istituzioni

La violenza sulle donne nel 2020 è ancora e soprattutto un problema culturale, frutto dell'ignoranza, della discriminazione, dell'omertà, dell'incapacità di amare (di Stefania Ascari, deputata 5s) ...

Voglio un'automobile perfetta: con il car detaling, la carrozzeria è a prova di microscopio

È un antidoto a swirl, rids e ologrammi. I graffi e i danni estetici si cancellano, uno a uno, con prodotti hi-tech e una meticolosità maniacale.

La violenza sulle donne nel 2020 è ancora e soprattutto un problema culturale, frutto dell'ignoranza, della discriminazione, dell'omertà, dell'incapacità di amare (di Stefania Ascari, deputata 5s) ...È un antidoto a swirl, rids e ologrammi. I graffi e i danni estetici si cancellano, uno a uno, con prodotti hi-tech e una meticolosità maniacale.