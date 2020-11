Sgombero Cinema Palazzo, manifestanti: ecco come usano soldi durante pandemia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma – “Chi disprezza sgombera, ecco come vengono usati i soldi pubblici durante una pandemia”. Questo lo striscione scritto da alcuni manifestanti, in via degli Ausoni a San Lorenzo, a pochi passi da Piazza dei Sanniti dove questa mattina e’ stato sgomberato il Nuovo Cinema Palazzo. Davanti alle camionette della Polizia che bloccano l’accesso alla piazza si sono radunate circa un centinaio di persone in attesa della conferenza stampa che dovrebbe tenersi alle 12 circa. I manifestanti hanno anche organizzato per le 17 un corteo per le vie del quartiere. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma – “Chi disprezza sgombera,vengono usati ipubbliciuna”. Questo lo striscione scritto da alcuni, in via degli Ausoni a San Lorenzo, a pochi passi da Piazza dei Sanniti dove questa mattina e’ stato sgomberato il Nuovo. Davanti alle camionette della Polizia che bloccano l’accesso alla piazza si sono radunate circa un centinaio di persone in attesa della conferenza stampa che dovrebbe tenersi alle 12 circa. Ihanno anche organizzato per le 17 un corteo per le vie del quartiere.

