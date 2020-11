Sgomberi a Roma: stop al pub abusivo di Forza Nuova a San Giovanni. A San Lorenzo sfrattato lo spazio culturale Cinema Palazzo (Di mercoledì 25 novembre 2020) Mattinata di Sgomberi a Roma. A due settimane dallo sfratto degli ex Irriducibili dal quartiere Colli Albani, finisce l’avventura del pub abusivo di Forza Nuova a San Giovanni, legato al leader Romano e ultrà Romanista Giuliano Castellino. Un duro colpo all’estrema destra capitolina. Ma nelle stesse ore, le forze dell’ordine si portano via anche l’esperienza quasi decennale del Cinema Palazzo, legato alla sinistra radicale e ai movimenti civici del quartiere San Lorenzo. Due esperienze totalmente diverse, non solo per la loro natura politica. Lo Skull Pub, da banco alimentare a birreria abusiva – Lo Skull Pub di via Taranto, di cui si era occupato ilfattoquotidiano.it nel mese di giugno, si trovava da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Mattinata di. A due settimane dallo sfratto degli ex Irriducibili dal quartiere Colli Albani, finisce l’avventura del pubdia San, legato al leaderno e ultrànista Giuliano Castellino. Un duro colpo all’estrema destra capitolina. Ma nelle stesse ore, le forze dell’ordine si portano via anche l’esperienza quasi decennale del, legato alla sinistra radicale e ai movimenti civici del quartiere San. Due esperienze totalmente diverse, non solo per la loro natura politica. Lo Skull Pub, da banco alimentare a birreria abusiva – Lo Skull Pub di via Taranto, di cui si era occupato ilfattoquotidiano.it nel mese di giugno, si trovava da ...

