Sgomberi a Roma: Cinema Palazzo (centri sociali), Skull pub (FN). L’Anpi piange per gli antagonisti (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sgomberi all’alba a Roma. Il “Cinema Palazzo”, occupato abusivamente dal 2011 dai centri sociali capitolini e lo “Skull pub” gestito da Forza Nuova a San Giovanni, in via Taranto. Par condicio? Ripristino delle legalità? Non proprio. E vediamo perché. Sgomberi a Roma, sigilli al Cinema Palazzo Lo stabile del Cinema Palazzo, quartiere di San Lorenzo, è stato occupato nove anni fa. Da attivisti e collettivi studenteschi secondo uno schema ben collaudato. Circoli di residenti costituiti ad hoc, okkupazione abusiva dei locali a scopo “sociale”. Per evitare l’apertura di una sala giochi, l’estrema sinistra mette ancora le mani su uno dei tanti edifici abbandonati della ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 25 novembre 2020)all’alba a. Il “”, occupato abusivamente dal 2011 daicapitolini e lo “pub” gestito da Forza Nuova a San Giovanni, in via Taranto. Par condicio? Ripristino delle legalità? Non proprio. E vediamo perché., sigilli alLo stabile del, quartiere di San Lorenzo, è stato occupato nove anni fa. Da attivisti e collettivi studenteschi secondo uno schema ben collaudato. Circoli di residenti costituiti ad hoc, okkupazione abusiva dei locali a scopo “sociale”. Per evitare l’apertura di una sala giochi, l’estrema sinistra mette ancora le mani su uno dei tanti edifici abbandonati della ...

BiwiMobu : RT @gabelmanu: Volere è potere #RaggiSindaca2021 - AdornatoAntonio : RT @avvLibutti: Cosa hanno in comune i due sgomberi di oggi a #Roma? Nulla a parte il tweet della sindaca #Raggi. P.s. In uno dei due posti… - A_LisaCorrado : RT @EleonoraCamilli: Gli attivisti del @CinemaPalazzo rifiutano di essere accomunati all’occupazione di via Taranto “Non siamo la stessa c… - vincenzodivili0 : RT @NFratoianni: Lo sgombero del Nuovo Cinema Palazzo è una pessima notizia per #Roma. Da anni questa esperienza produce cultura e aggregaz… - Rossana8912 : RT @NFratoianni: Lo sgombero del Nuovo Cinema Palazzo è una pessima notizia per #Roma. Da anni questa esperienza produce cultura e aggregaz… -