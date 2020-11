Sgomberata a Roma la sede di Forza Nuova. Massiccio intervento delle forze dell’ordine per restituire i locali all’Ater. Raggi: “Torna la legalità” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sgomberata la sede di Forza Nuova in via Taranto a Roma e per il locale Skull Pub che era stato creato all’interno. Le forze dell’ordine sono entrate nei locali, di proprietà dell’Ater, occupati dal 2016 dal movimento di estrema destra guidato da Roberto Fiore e Giuliano Castellino. Nelle scorse settimane i residenti della zona avevano avviato una raccolta di firme per sollecitare la sgombero della sede di Forza Nuova, i cui militanti si erano distinti per gli scontri a Roma durante le manifestazioni a piazza del Popolo. “Ringrazio la prefettura e le forze dell’ordine per le operazioni di sgombero di oggi. A Roma le occupazioni ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 25 novembre 2020)ladiin via Taranto ae per il locale Skull Pub che era stato creato all’interno. Lesono entrate nei, di proprietà dell’Ater, occupati dal 2016 dal movimento di estrema destra guidato da Roberto Fiore e Giuliano Castellino. Nelle scorse settimane i residenti della zona avevano avviato una raccolta di firme per sollecitare la sgombero delladi, i cui militanti si erano distinti per gli scontri adurante le manifestazioni a piazza del Popolo. “Ringrazio la prefettura e leper le operazioni di sgombero di oggi. Ale occupazioni ...

