Sevel acquista mille vaccini antinfluenzali per dipendenti (Di mercoledì 25 novembre 2020) Chieti - I vaccini antinfluenzali sono merce rara e non si trovano da nessuna parte, neppure nelle farmacie, ma la Sevel di Atessa(Chieti) in modo previdente li aveva per tempo prenotati e acquistati dopo aver chiesto agli oltre 6 mila dipendenti chi ne volesse usufruire. Oggi pomeriggio è giunto in azienda il primo lotto di 500 vaccini antinfluenzali tetravalenti per i dipendenti Sevel. La comunicazione della direzione aziendale del gruppo Fca - Sevel è stata fatta al consiglio esecutivo della Rsa. Il lotto con i rimanenti 532 vaccini sono in arrivo nei prossimi giorni. Già da oggi la sala medica ha iniziato a contattare i dipendenti che hanno aderito all'iniziativa, per ottenere la ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 25 novembre 2020) Chieti - Isono merce rara e non si trovano da nessuna parte, neppure nelle farmacie, ma ladi Atessa(Chieti) in modo previdente li aveva per tempo prenotati eti dopo aver chiesto agli oltre 6 milachi ne volesse usufruire. Oggi pomeriggio è giunto in azienda il primo lotto di 500tetravalenti per i. La comunicazione della direzione aziendale del gruppo Fca -è stata fatta al consiglio esecutivo della Rsa. Il lotto con i rimanenti 532sono in arrivo nei prossimi giorni. Già da oggi la sala medica ha iniziato a contattare iche hanno aderito all'iniziativa, per ottenere la ...

