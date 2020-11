Senza patente del vaccino non si viaggerà (Di mercoledì 25 novembre 2020) Valentina Dardari Verranno tracciate tutte le persone vaccinate e rilasciati dei patentini che potrebbero essere richiesti per gli spostamenti, sia in Italia che all’estero Con il vaccino, in arrivo anche un patentino per spostarsi sia in Italia che all’estero. Secondo quanto contenuto nel Piano strategico per la vaccinazione anti Covid, che il ministro alla Salute Roberto Speranza presenterà in Parlamento il prossimo mercoledì 2 dicembre, presto arriverà una patente che ci darà la possibilità di spostarci da una regione all’altra e da uno Stato all’altro. A chi andranno le prime dosi di vaccino L’idea di Palazzo Chigi è quella di riuscire a vaccinare più gente possibile nel minor lasso di tempo, dal prossimo gennaio. Si dovrebbe partire inizialmente con il vaccino di Pfizer, 3,4 milioni di dosi per 1,7 ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Valentina Dardari Verranno tracciate tutte le persone vaccinate e rilasciati dei patentini che potrebbero essere richiesti per gli spostamenti, sia in Italia che all’estero Con il, in arrivo anche un patentino per spostarsi sia in Italia che all’estero. Secondo quanto contenuto nel Piano strategico per la vaccinazione anti Covid, che il ministro alla Salute Roberto Speranza presenterà in Parlamento il prossimo mercoledì 2 dicembre, presto arriverà unache ci darà la possibilità di spostarci da una regione all’altra e da uno Stato all’altro. A chi andranno le prime dosi diL’idea di Palazzo Chigi è quella di riuscire a vaccinare più gente possibile nel minor lasso di tempo, dal prossimo gennaio. Si dovrebbe partire inizialmente con ildi Pfizer, 3,4 milioni di dosi per 1,7 ...

Skumbino : @Autarchico @ManuelaBellipan @GassmanGassmann @davidefaraone Ma tu la patente cel'hai? Perché il concetto non è mol… - FAspromonti : @LegaSalvini Il governo dice che il vaccino non sarà obbligatorio, però si parla di 'patente d'immunità'. Ma non si… - FAspromonti : Il governo dice che il vaccino non sarà obbligatorio, però si parla di 'patente d'immunità'. Ma non siamo mica scem… - botturi47 : @Adnkronos Del resto chi va in giro in auto senza patente è un criminale. Libertà di circolare senza patente alla g… - bjorne_luigi : @nikpalumbo @giodiamanti @RobertoBurioni Incentivo economico (x000€ se ti vaccini) e/o patente di immunita che ti p… -