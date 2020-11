Scuole aperte a dicembre, Galli: “Non ha senso, mancano garanzie” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Secondo Galli non ha senso parlare di Scuole aperte già a dicembre: si creerebbe un effetto boomerang che farebbe aumentare l'indice Rt. su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 25 novembre 2020) Secondonon haparlare digià a: si creerebbe un effetto boomerang che farebbe aumentare l'indice Rt. su Notizie.it.

ricpuglisi : Quale luminare delle scienze esatte -a proposito delle scuole aperte- ha dichiarato ciò? 'per i bimbi, meglio star… - rtl1025 : ?? 'Nel piano #vaccini tedesco (esistente) fra i primi a vaccinarsi saranno insegnanti. Per scuole aperte. Quello it… - BentivogliMarco : @maurizio_crippa @valechindamo @EmanueleBracco @ricpuglisi @CottarelliCPI @FLuccisano @Floridi @LucreziaReichli… - ChooseLight : RT @rtl1025: ?? 'Nel piano #vaccini tedesco (esistente) fra i primi a vaccinarsi saranno insegnanti. Per scuole aperte. Quello italiano non… - uandarin : RT @rtl1025: ?? 'Nel piano #vaccini tedesco (esistente) fra i primi a vaccinarsi saranno insegnanti. Per scuole aperte. Quello italiano non… -