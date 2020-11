Scuola, i pediatri napoletani: “Bollino per quelle sicure, ecco i criteri” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Un bollino per certificare le scuole sicure”. È questa la proposta che la Federazione Italiana Medici pediatri di Napoli lancia alla Regione per fare in modo che la Scuola possa tornare in presenza senza esporre a rischi gli studenti e senza che aumentino i pericoli di una diffusione del contagio. “In questi giorni – spiega Antonio D’Avino, vice presidente nazionale FIMP – si sta lavorando per consentire una riapertura in presenza della didattica, noi vorremmo andare oltre, anche perché abbiamo visto che molti sindaci, valutate attentamente le situazioni locali, hanno comunque scelto di tener chiuse le classi. Riteniamo che creando una semplice certificazione di qualità si possa almeno garantire che le scuole si adeguino a quegli standard di sicurezza che sono indicati nel parere ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Un bollino per certificare le scuole”. È questa la proposta che la Federazione Italiana Medicidi Napoli lancia alla Regione per fare in modo che lapossa tornare in presenza senza esporre a rischi gli studenti e senza che aumentino i pericoli di una diffusione del contagio. “In questi giorni – spiega Antonio D’Avino, vice presidente nazionale FIMP – si sta lavorando per consentire una riapertura in presenza della didattica, noi vorremmo andare oltre, anche perché abbiamo visto che molti sindaci, valutate attentamente le situazioni locali, hanno comunque scelto di tener chiuse le classi. Riteniamo che creando una semplice certificazione di qualità si possa almeno garantire che le scuole si adeguino a quegli standard dizza che sono indicati nel parere ...

