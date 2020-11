Scoperto mentre cerca di scardinare serratura appartamento | arrestato 59enne

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma – Lo hanno sorpreso sulle scale dell’edificio in cui si era introdotto con un vero e proprio kit atto allo scasso formato da 2 cacciaviti, 5 chiavi passe-partout, 2 torce tascabili, 3 pezzi di cera da calco, 2 pezzi di stucco da calco per legno, una lima in metallo, un paio di forbici in metallo usurate, una chiave in metallo spezzato, guanti e due accendini. L’uomo, un romano di 59 anni hato di giustificarsi con gli agenti del commissariato S.Ippolito, intervenuti a seguito di segnalazione al NUE 112, dicendo che era appena uscito da casa della madre. Verificato che la residenza dell’uomo era in tutt’altro posto e che il nottolino della porta di fronte al quale l’hanno trovato presentava chiari segni di effrazione, ile’ statoin flagranza di reato per tentato furto. Sequestrati tutti gli arnesi atti allo ...