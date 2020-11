Sci e feste di Natale, Europa cerca l’accordo (Di mercoledì 25 novembre 2020) (Teleborsa) – L’imperativo, categorico, è evitare di commettere l’errore commesso durante i mesi estivi con l’apertura delle discoteche che, secondo gli esperti, stiamo pagando a caro prezzo, facendo tesoro della precedente esperienza. Obiettivo dichiarato, dunque, disinnescare la “bomba” Natale che potrebbe portare ad un rimbalzo dei contagi, mentre nel nostro Paese i numeri continuano a preoccupare: solo ieri si sono registrate ben 853 vittime, record di questa seconda ondata. Stavolta però il margine di manovra è decisamente ridotto visto che il Presidente del Consiglio Conte è saldamente convinto a mantenere la linea dura, con buona pace di quanti spingono per un allentamento delle maglie. Da giorni, ormai, il Premier lavora, insieme ai Paesi transfrontalieri, per siglare un patto europeo per tenere chiusi gli impianti sciistici almeno fino al 10 di gennaio, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 25 novembre 2020) (Teleborsa) – L’imperativo, categorico, è evitare di commettere l’errore commesso durante i mesi estivi con l’apertura delle discoteche che, secondo gli esperti, stiamo pagando a caro prezzo, facendo tesoro della precedente esperienza. Obiettivo dichiarato, dunque, disinnescare la “bomba”che potrebbe portare ad un rimbalzo dei contagi, mentre nel nostro Paese i numeri continuano a preoccupare: solo ieri si sono registrate ben 853 vittime, record di questa seconda ondata. Stavolta però il margine di manovra è decisamente ridotto visto che il Presidente del Consiglio Conte è saldamente convinto a mantenere la linea dura, con buona pace di quanti spingono per un allentamento delle maglie. Da giorni, ormai, il Premier lavora, insieme ai Paesi transfrontalieri, per siglare un patto europeo per tenere chiusi gli impianti sciistici almeno fino al 10 di gennaio, ...

Un accordo a livello europeo per uniformare le misure restrittive che scatteranno con le vacanze di Natale e Capodanno, il tentativo di riaprire le scuole coinvolgendo i sindaci delle grandi città pri ...

