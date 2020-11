Sci di fondo, Coppa del Mondo maschile 2020-21. Sarà nuova sfida tra i titani Johannes Klæbo e Alexander Bolshunov? (Di mercoledì 25 novembre 2020) Questo fine settimana la stazione sciistica di Ruka (Finlandia) terrà a battesimo la XL edizione della Coppa del Mondo maschile di sci di fondo. L’impressione è che per il terzo inverno consecutivo la lotta per la Sfera di cristallo sia riservata ai due fenomenali ragazzi della classe 1996, ovvero il norvegese Johannes Høsflot Klæbo e il russo Alexander Bolshunov. Il primo ha già conquistato due Coppe del Mondo (2017-18 e 2018-19), divenendo peraltro il più giovane fondista della storia a imporsi nella classifica generale. Il secondo è invece stato leggermente meno precoce, ma è cresciuto prepotentemente di colpi nell’ultimo biennio, arrivando a battere il coetaneo nel 2019-20, annata durante la quale è diventato il primo russo in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 novembre 2020) Questo fine settimana la stazione sciistica di Ruka (Finlandia) terrà a battesimo la XL edizione delladeldi sci di. L’impressione è che per il terzo inverno consecutivo la lotta per la Sfera di cristallo sia riservata ai due fenomenali ragazzi della classe 1996, ovvero il norvegeseHøsflote il russo. Il primo ha già conquistato due Coppe del(2017-18 e 2018-19), divenendo peraltro il più giovane fondista della storia a imporsi nella classifica generale. Il secondo è invece stato leggermente meno precoce, ma è cresciuto prepotentemente di colpi nell’ultimo biennio, arrivando a battere il coetaneo nel 2019-20, annata durante la quale è diventato il primo russo in ...

