Sci alpino | i gigantisti azzurri avranno quattro giorni di allenamento a Livigno

La squadra maschile di gigante continuerà la fase di preparazione per la prossima gara della stagione a. Gliche parteciperanno al parallelo di Lech partiranno poi alla volta di, dove è in programma unadifino al 30 novembre. Il gruppo convocato dal direttore tecnico Roberto Lorenzi è composto da: Giovanni Borsotti, Daniele Sorio, Roberto Nani, Hannes Zingerle, Luca De Aliprandini e Riccardo Tonetti. Ihanno aperto la stagione a Soelden, dove il miglior risultato è stato il decimo posto di Luca De Aliprandini. Il prossimo appuntamento sarà in Val d'Isere, dove sono in programma due giganti il 5 e 6 dicembre in Val d'Isere.