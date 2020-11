Sarà Piero Angela a inaugurare l’anno accademico dell’UniSannio (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl rettore dell’Università degli Studi del Sannio Gerardo Canfora è lieto di annunciare che l’inaugurazione dell’anno accademico 2020/2021 dell’ateneo sannita si svolgerà giovedì 28 gennaio 2021. Per l’occasione ci Sarà una lezione magistrale tenuta da Piero Angela. “Siamo felici di ospitare il dottor Angela – ha dichiarato il prof. Canfora -. Il noto divulgatore, giornalista, conduttore, saggista, uomo e maestro di cultura ha fatto della propria vita una lezione unica. La sua partecipazione conferisce all’evento un respiro ampio perché coinvolge non solo la comunità accademica ma tutta la società civile”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl rettore dell’Università degli Studi del Sannio Gerardo Canfora è lieto di annunciare che l’inaugurazione del2020/2021 dell’ateneo sannita si svolgerà giovedì 28 gennaio 2021. Per l’occasione ciuna lezione magistrale tenuta da. “Siamo felici di ospitare il dottor– ha dichiarato il prof. Canfora -. Il noto divulgatore, giornalista, conduttore, saggista, uomo e maestro di cultura ha fatto della propria vita una lezione unica. La sua partecipazione conferisce all’evento un respiro ampio perché coinvolge non solo la comunità accademica ma tutta la società civile”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

