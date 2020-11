Salvini dichiara guerra ad Amazon. Ma la usa per venderci di tutto. Dalle magliette della Lega alla bandiera della Padania. Il Carroccio critica l’e-commerce e poi ci sguazza (Di mercoledì 25 novembre 2020) Potrebbe sembrare una boutade ma domani il leader della Lega Matteo Salvini avrà un incontro (una zoomata ha fatto sapere l’ex ministro dell’Interno) con l’amministratore deLegato di Amazon. Prima fonti leghiste avevano parlato addirittura di Jeff Bezos, poi le voci sono rientrare e si è virati verso Mariangela Marseglia, country manager di Amazon Italia. Un incontro non certo di poco conto e che resta molto interessante. Anche perché quella messa in piedi da Salvini sembra una vera e propria crociata, non tanto contro l’e-commerce in sé, ma contro il colosso del web e la sua condizione fiscale, certamente più agevole rispetto a quella dei negozianti italiani: “Chiediamo parità di condizioni – ha scritto ieri Salvini ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Potrebbe sembrare una boutade ma domani il leaderMatteoavrà un incontro (una zoomata ha fatto sapere l’ex ministro dell’Interno) con l’amministratore deto di. Prima fonti leghiste avevano parlato addirittura di Jeff Bezos, poi le voci sono rientrare e si è virati verso Mariangela Marseglia, country manager diItalia. Un incontro non certo di poco conto e che resta molto interessante. Anche perché quella messa in piedi dasembra una vera e propria crociata, non tanto contro l’e-in sé, ma contro il colosso del web e la sua condizione fiscale, certamente più agevole rispetto a quella dei negozianti italiani: “Chiediamo parità di condizioni – ha scritto ieri...

