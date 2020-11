Salto con gli sci, Coppa del Mondo Ruka 2020: Alex Insam e Giovanni Bresadola convocati per l’Italia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Saranno Alex Insam e Giovanni Bresadola i portacolori dell’Italia in quel di Ruka per la seconda tappa di Coppa del Mondo di Salto con gli sci in programma nel weekend a Ruka. I due sono stati infatti chiamati dal direttore tecnico Federico Rigoni per gareggiare al fianco dei grandi di questa specialità. A seguire i due azzurri in terra finlandese saranno i tecnici Sebastian Colloredo e Roberto Dall’Ora. Insam cerca il riscatto dopo una stagione ben più che opaca, mentre Bresadola arriva da un Campionato Italiano che avrebbe vinto se non fosse incappato in una caduta, fortunatamente rimasta senza conseguenze. Ruka vedrà in scena le gare sul suo trampolino HS142 fin da ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sarannoi portacolori delin quel diper la seconda tappa dideldicon gli sci in programma nel weekend a. I due sono stati infatti chiamati dal direttore tecnico Federico Rigoni per gareggiare al fianco dei grandi di questa specialità. A seguire i due azzurri in terra finlandese saranno i tecnici Sebastian Colloredo e Roberto Dall’Ora.cerca il riscatto dopo una stagione ben più che opaca, mentrearriva da un Campionato Italiano che avrebbe vinto se non fosse incappato in una caduta, fortunatamente rimasta senza conseguenze.vedrà in scena le gare sul suo trampolino HS142 fin da ...

Ultime Notizie dalla rete : Salto con Salto con gli sci - Azzurri al via della tappa di Ruka: in gara Alex Insam e Giovanni Bresadola FondoItalia.it Napoli, Gattuso: «Non ho litigato con la squadra». Koulibaly: «Contro la Roma comincerà il nostro campionato»

