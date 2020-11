Salerno | sono 609 i contagiati | il sindaco annuncia nuovi bonus

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiattualmente 609 positivi nella città di, dove la crescita dei contagi è stata registrata in misura decisamente più rapida e preoccupante nel solo mese di novembre quando il capoluogo ha registrato fino ad oggi 526 casi. Ad aggiornare il bollettino sulla città, è stato questa mattina ildiVincenzo Napoli a margine di un’intervista nel corso della quale ha ribadito i motivi che lo hanno spinto a tenere chiuse le scuole, nonostante l’ordinanza regionale di riapertura. Da sempre considerato un amico non solo politico del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, la sua scelta di non allinearsi alla ordinanza regionale ha certamente sorpreso. “Io ho un feeling che certamente si può definire istituzionale con il governatore della regione ...