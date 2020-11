Ruffini e il piano sui contanti: «È questa la premessa per la modernizzazione del Paese» (Di mercoledì 25 novembre 2020) Verso l’eliminazione del contante? Come scrive “Il Giornale” sembra che il controllo delle tasche degli Italiani sia “decisivo” per il progresso e la digitalizzazione del Paese. Ma è davvero così? Perché la liquidità finirà con lo sparire del tutto? Facciamo un passo indietro e seguiamo il discorso del direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, tenuto durante l’audizione in commissione Finanze alla Camera. L’avvocato ha spiegato in cosa consiste il piano sui contanti. leggi anche l’articolo —> Bonus Bancomat 2020 come funziona: tutte le info utili su come richiederlo «Il mondo va verso l’eliminazione del contante, i cui limiti sono solo passaggi intermedi», ha esordito Ruffini. «L’abbandono progressivo del contante, con la conseguente emersione dell’economia sommersa e la ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 25 novembre 2020) Verso l’eliminazione del contante? Come scrive “Il Giornale” sembra che il controllo delle tasche degli Italiani sia “decisivo” per il progresso e la digitalizzazione del. Ma è davvero così? Perché la liquidità finirà con lo sparire del tutto? Facciamo un passo indietro e seguiamo il discorso del direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria, tenuto durante l’audizione in commissione Finanze alla Camera. L’avvocato ha spiegato in cosa consiste ilsui. leggi anche l’articolo —> Bonus Bancomat 2020 come funziona: tutte le info utili su come richiederlo «Il mondo va verso l’eliminazione del contante, i cui limiti sono solo passaggi intermedi», ha esordito. «L’abbandono progressivo del contante, con la conseguente emersione dell’economia sommersa e la ...

