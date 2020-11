Rossi: 'Non sarò al Rally di Monza ma alla 12 Ore del Golfo' (Di mercoledì 25 novembre 2020) Niente Rally di Monza per Valentino Rossi quest'anno . Ad annunciarlo è lo stesso pesarese, che a margine del finale di stagione a Portimao ha parlato dei suoi programmi per la pausa invernale. 'Io ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nientediper Valentinoquest'anno . Ad annunciarlo è lo stesso pesarese, che a margine del finale di stagione a Portimao ha parlato dei suoi programmi per la pausa invernale. 'Io ...

Corriere : La certezza che «sopravvivrò anche a questo» a meno che non «morirò di noia per il lockdown» - levrierog : @GobboRancoroso @XXX63825524 @Bogdanov_87 @CalcioFinanza @90ordnasselA @el__cantero @Brigate_Azzurre @Partenopeo78… - laperlaneranera : @piersar62 @marcomerlino19 @vincenz94704898 @ilbuonpaztore @TaraAngel22018 @StarlightRevo @AdryWebber @enkidC… - fra032412 : RT @Abbiamovintonoi: Non ROSALINDA che sogna il bambino con i capelli rossi e POI FA LA SCRITTA PER GIULIANO...ROSALÌ ,prima o poi dovrai f… -

Ultime Notizie dalla rete : Rossi Non Rossi: “Non sarò al Rally di Monza ma alla 12 Ore del Golfo” Motosprint.it Vasco Rossi: Piazza Maggiore a Bologna è tutta sua

Il video della nuova canzone di Vasco Rossi, in uscita l' 1 gennaio 2021, sarà ambientato in Piazza Maggiore a Bologna? Sbirciando le Instagram Stories pubblicate dal rocker potrebbe essere proprio co ...

"Più unità mobili sul campo Vinceremo questa guerra"

Il direttore dell’Ausl Rossi: "Cerchiamo di trasformare lo tsunami in marea. Via ai test rapidi, a cominciare da sanitari e residenze per anziani" ...

Il video della nuova canzone di Vasco Rossi, in uscita l' 1 gennaio 2021, sarà ambientato in Piazza Maggiore a Bologna? Sbirciando le Instagram Stories pubblicate dal rocker potrebbe essere proprio co ...Il direttore dell’Ausl Rossi: "Cerchiamo di trasformare lo tsunami in marea. Via ai test rapidi, a cominciare da sanitari e residenze per anziani" ...