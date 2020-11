Rosalinda Celentano si emoziona per la lettera scritta della mamma Claudia Mori

(Di mercoledì 25 novembre 2020)dopo l’avventura a “Ballando con le Stelle”, ha ricevuto un bellissimo regalo ladi sua madre. Laera stata ospite del programma “Da Noi a Ruota Libera” condotto dalla Fialdini dove ha rilasciato una lunga intervista.ha parlato dell’esperienza a Ballando, ma anche del rapporto con la famiglia. Parlando di Ballando racconta: “Milly Carlucci me lo chiedeva spesso ed alla fine ho accettato ma non è stata una cosa pensata, ma dicendo mi butto. Sono arrivata molto chiusa e Tinna Hoffmann è entrata con amore ed io ho iniziato a lasciarmi andare ad essere meno impostata”. Nel corso dello show di Milly Carlucci il pubblico ha conosciuto non solo la forza, ma anche l’enorme sensibilità di ...

L'attrice è scoppiata in lacrime in diretta. Anche Rosalinda Celentano non ce l'ha fatta: il crollo era inevitabile ...«Rosalinda fin da bambina rivelava una personalità straordinaria, eclettica... meravigliosa... Rosalinda non ha bisogno di essere incoraggiata, ma di essere amata… Leggi ...