Roma | sgomberato il Cinema Palazzo | il quartiere si ribella

ilpost : È stato sgomberato il Cinema Palazzo a Roma: era occupato dal 2011 - Dottorchini : RT @zeropregi: Il paradigma di Roma è che negli ultimi 10 anni, quello che ha sgomberato meno è stato Alemanno. Un dilettante confronto a M… - roma_e_roma : RT @rep_roma: Roma, blindati a San Lorenzo: sgomberato il Nuovo cinema Palazzo. Gli attivisti: 'Vergogna, vergogna' [aggiornamento delle 21… - percosidire : @sgomberoCP maaaa hanno sgomberato #CasaPound? È stato sgomberato il Cinema Palazzo a Roma: era occupato dal 2011… - annalaurabar : RT @rep_roma: Roma, blindati a San Lorenzo: sgomberato il Nuovo cinema Palazzo. Gli attivisti: 'Vergogna, vergogna' [aggiornamento delle 22… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma sgomberato

Con il bastone in mano e la sciarpa dell’Anpi al collo. Proprio l’Anpi Roma ha espresso «soddisfazione» per lo sgombero di Fn ma «sconcerto» per quello del Cinema Palazzo, denunciando il «messaggio ...Lo sgombero del Cinema Palazzo marca una lunga giornata per Virginia ... «Ringrazio la prefettura e le forze dell’ordine – scrive Raggi – A Roma le occupazioni abusive non sono tollerate. Torna la ...