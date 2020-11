Roma, sgomberato il Cinema Palazzo: “Ci hanno paragonato a Casapound, ma qui si fa cultura” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sgombero Nuovo Cinema Palazzo, le voci del quartiere Almeno cinque camionette e decine di poliziotti in tenuta anti sommossa hanno sgomberato e sigillato il “Nuovo Cinema Palazzo“, a Roma, nella notte tra il 24 e il 25 novembre 2020 dopo nove anni di occupazione da parte dei collettivi della zona. L’ex Cinema storico era stato occupato nel 2011 in seguito alla decisione dei proprietari di trasformarlo in un casinò: gli attivisti e artisti del quartiere San Lorenzo, che sorge non lontano dall’Università Sapienza di Roma, avevano deciso di opporsi al progetto e di fare dello stabile un luogo di cultura, che negli anni ha ospitato rassegne Cinematografiche, spettacoli teatrali e attività a sostegno delle realtà ... Leggi su tpi (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sgombero Nuovo, le voci del quartiere Almeno cinque camionette e decine di poliziotti in tenuta anti sommossae sigillato il “Nuovo“, a, nella notte tra il 24 e il 25 novembre 2020 dopo nove anni di occupazione da parte dei collettivi della zona. L’exstorico era stato occupato nel 2011 in seguito alla decisione dei proprietari di trasformarlo in un casinò: gli attivisti e artisti del quartiere San Lorenzo, che sorge non lontano dall’Università Sapienza di, avevano deciso di opporsi al progetto e di fare dello stabile un luogo di cultura, che negli anni ha ospitato rassegnetografiche, spettacoli teatrali e attività a sostegno delle realtà ...

