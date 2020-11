Roma | sgomberati sede di Forza Nuova e il Nuovo Cinema Palazzo

(Di mercoledì 25 novembre 2020) commenta ansa Asono stati effettuati dalle prime ore del mattino due sgomberi. Il primo è avvenuto alladiin via Taranto in zona San Giovanni, dove è intervenuta la polizia. ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma sgomberati

Mattinata di sgomberi a Roma. A due settimane dallo sfratto degli ex Irriducibili dal quartiere Colli Albani, finisce l’avventura del pub abusivo di Forza Nuova a San Giovanni, legato al leader romano ...A Roma sono stati effettuati dalle prime ore del mattino due sgomberi. Il primo è avvenuto alla sede di Forza Nuova in via Taranto in zona San Giovanni, dove è intervenuta la polizia. Contestualmente ...