Roma, la polizia sgombera la sede di Forza Nuova e il Nuovo Cinema Palazzo, l'appello sui social: «Chi può ci raggiunga» (Di mercoledì 25 novembre 2020) Da questa mattina sono iniziati due sgombero da parte della polizia a Roma. Il primo ha colpito la sede di Forza Nuova in via Taranto, nel quartiere San Giovanni. L'altro il Nuovo Cinema Palazzo, a San Lorenzo, per il quale è subito partito l'appello sui social dei militanti: «Chi può ci raggiunga». In un secondo post poi i militanti del Nuovo Cinema Palazzo hanno aggiunto: «La prepotenza è arrivata col buio e ha occupato il Cinema Palazzo e Piazza dei Sanniti. Ora sta uscendo il sole e oggi non abbiamo niente di più importante da fare che dimostrare che NON CI STIAMO. Portate con voi creatività, energie, ...

reportrai3 : Le autorizzazioni per il set del film di James Bond concesse dalla Polizia locale di Roma, ma la società è legata a… - Open_gol : La polizia è arrivata nelle prime ore dell'alba per sgomberare la sede del movimento di estrema destra a Roma. In c… - Agenzia_Ansa : Sgomberata dalla polizia la sede di Forza Nuova a Roma. In corso anche lo sgombero del Nuovo Cinema Palazzo nel qua… - DirettamntRoma : Ora su - cristinalove79 : RT @Agenzia_Ansa: Sgomberata dalla polizia la sede di Forza Nuova a Roma. In corso anche lo sgombero del Nuovo Cinema Palazzo nel quartiere… -