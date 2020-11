Roma, Fazio torna negativo. Potrebbe recuperare per il Napoli (Di mercoledì 25 novembre 2020) La Roma è in piena emergenza in difesa, contro il Cluj, ma per quanto riguarda il campionato recupera almeno Federico Fazio. Il difensore argentino è risultato negativo al tampone questa mattina e potrà quindi uscire dall’isolamento iniziato lo scorso 9 novembre. Oggi, scrive il Corriere dello Sport, sarà sottoposto alle visite mediche e da domani tornerà ad allenarsi a Trigoria. “Sicuramente Fazio non sarà a disposizione per la gara di domani sera contro il Cluj, ma può sperare in una convocazione contro il Napoli anche se il tempo è ridotto e lui ha bisogno di ritrovare la forma migliore”. Ancora positivo, con carica virale bassa, Marash Kumbulla. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 25 novembre 2020) Laè in piena emergenza in difesa, contro il Cluj, ma per quanto riguarda il campionato recupera almeno Federico. Il difensore argentino è risultatoal tampone questa mattina e potrà quindi uscire dall’isolamento iniziato lo scorso 9 novembre. Oggi, scrive il Corriere dello Sport, sarà sottoposto alle visite mediche e da domani tornerà ad allenarsi a Trigoria. “Sicuramentenon sarà a disposizione per la gara di domani sera contro il Cluj, ma può sperare in una convocazione contro ilanche se il tempo è ridotto e lui ha bisogno di ritrovare la forma migliore”. Ancora positivo, con carica virale bassa, Marash Kumbulla. L'articolo ilsta.

