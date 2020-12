Roma: due cognati pusher fermati dalla Polizia, anche Rolex da 50.000 euro (Di mercoledì 25 novembre 2020) Auto a noleggio, due chili di cocaina e 4 Rolex da 50.000 euro. Parlare di attività redditizia non è un eufemismo per due cognati arrestati dalla Polizia. Due super spacciatori con auto a noleggio e in casa cocaina a fiumi, questo ciò che la Polizia ha scoperto Torre Maura. L’operazione della Polizia e gli arresti Un uomo ed una donna, cognati, sono stati arrestati dalla Polizia a Torre Maura. La loro attività da pusher era sicuramente un successo dal momento che la svolgevano con auto a noleggio e in casa oltre a 2 chili di polvere bianca, anche 4 super orologi. I due cognati sono italiani e Romani, l’uomo di 40 anni e la donna di 42 anni. ... Leggi su romanotizie24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Auto a noleggio, due chili di cocaina e 4da 50.000. Parlare di attività redditizia non è un eufemismo per duearrestati. Due super spacciatori con auto a noleggio e in casa cocaina a fiumi, questo ciò che laha scoperto Torre Maura. L’operazione dellae gli arresti Un uomo ed una donna,, sono stati arrestatia Torre Maura. La loro attività daera sicuramente un successo dal momento che la svolgevano con auto a noleggio e in casa oltre a 2 chili di polvere bianca,4 super orologi. I duesono italiani eni, l’uomo di 40 anni e la donna di 42 anni. ...

