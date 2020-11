Roma, dopo Fazio torna anche Santon: tampone negativo (Di mercoledì 25 novembre 2020) Davide Santon negativo al coronavirus: il difensore della Roma è guarito, torna a disposizione di Fonseca Arriva un’altra buona notizia per la Roma. dopo Fazio, anche Davide Santon è guarito dal Covid-19. tampone negativo per l’ex Inter, che ha superato anche senza intoppi le visite di controllo per la ripresa agonistica. Santon non ci sarà domani contro il Cluj in Europa League, ma tornerà a disposizione di Fonseca per la gara di campionato contro il Napoli di domenica sera. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Davideal coronavirus: il difensore dellaè guarito,a disposizione di Fonseca Arriva un’altra buona notizia per laDavideè guarito dal Covid-19.per l’ex Inter, che ha superatosenza intoppi le visite di controllo per la ripresa agonistica.non ci sarà domani contro il Cluj in Europa League, ma tornerà a disposizione di Fonseca per la gara di campionato contro il Napoli di domenica sera. Leggi su Calcionews24.com

AlbertoBagnai : Mi hanno fatto sapere che Sky ha messo un veto su di me. Pensavano che mi rattristassi e invece ho detto “meno male… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 Rai3 Prima indagato, poi minacciato di morte. Solo per aver segnalato alcune macchine in doppi… - trash_italiano : Dopo Selvaggia Roma, facciamo entrare Aida Nizar e Soleil Sorge a Dicembre per dare la mazzata finale e farli sclerare tutti. #GFVIP - ilRomanistaweb : FOTO - Anche la #Roma social è in zona Champions: ma è caccia al sostituto di #Rogers In 5 anni è stata triplicata… - RRmpinero : RT @CinziaBellumori: Si parla molto di @reportrai3. Pochi hanno visto il docufilm di Francesco Cordio. Fra qualche mese si vota a Roma. Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma dopo Roma, organizza un Covid festival dopo le 18 tra spritz e buffet: chiuso bar della Tiburtina Il Messaggero Napoli-Rijeka, Gattuso e Koulibaly: «Lo spogliatoio è compatto col mister»

Dopo la clamorosa sconfitta casalinga con il Milan ... anche domani e domenica avremo due gare complicate ma possiamo vincerle. Con la Roma può cominciare il nostro campionato». Video: Conte: "Eriksen ...

MEDITERRANEO, DI MAIO:

"In soli cinque anni Roma è tornata al centro della riflessione sui temi del Mediterraneo". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha aperto questa mattina la sesta edizione di "Rome MED - Medi ...

Dopo la clamorosa sconfitta casalinga con il Milan ... anche domani e domenica avremo due gare complicate ma possiamo vincerle. Con la Roma può cominciare il nostro campionato». Video: Conte: "Eriksen ..."In soli cinque anni Roma è tornata al centro della riflessione sui temi del Mediterraneo". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha aperto questa mattina la sesta edizione di "Rome MED - Medi ...