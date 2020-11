Roma, blindati della Polizia davanti al Nuovo Cinema Palazzo: parte lo sgombero (Di mercoledì 25 novembre 2020) ROMA – Blindati e camionette della Polizia in piazza dei Sanniti, nel cuore del quartiere San Lorenzo di Roma, dove è iniziato lo sgombero del Nuovo Cinema Palazzo. Intorno alle 8 di mattina i frullini della Polizia hanno iniziato a tagliare le porte di ingresso allo stabile. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Roma, blindati della Polizia davanti al Nuovo Cinema Palazzo: parte lo sgombero Roma, Bernaudo: “Non servono sindaci ‘super-eroi’, ma con il coraggio di cambiare” Vaccino contro il Coronavirus, Irbm Pomezia: “In Italia nei prossimi due mesi fino a tre milioni di dosi” Sesso nell’auto di servizio? Il web si scatena con #cinevigili Magi (Omceo Roma): “Vaccini bloccati? Vogliamo sapere se sono ‘pericolosi'” Cucchi, la mamma di Stefano: “Prima dell’arresto stava benissimo, da morto non lo riconobbi” Leggi su dire (Di mercoledì 25 novembre 2020) ROMA – Blindati e camionette della Polizia in piazza dei Sanniti, nel cuore del quartiere San Lorenzo di Roma, dove è iniziato lo sgombero del Nuovo Cinema Palazzo. Intorno alle 8 di mattina i frullini della Polizia hanno iniziato a tagliare le porte di ingresso allo stabile. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Roma, blindati della Polizia davanti al Nuovo Cinema Palazzo: parte lo sgombero Roma, Bernaudo: “Non servono sindaci ‘super-eroi’, ma con il coraggio di cambiare” Vaccino contro il Coronavirus, Irbm Pomezia: “In Italia nei prossimi due mesi fino a tre milioni di dosi” Sesso nell’auto di servizio? Il web si scatena con #cinevigili Magi (Omceo Roma): “Vaccini bloccati? Vogliamo sapere se sono ‘pericolosi'” Cucchi, la mamma di Stefano: “Prima dell’arresto stava benissimo, da morto non lo riconobbi”

arosamor : RT @DinamoPress: #Roma, piazza Barberini chiusa da tutti i lati da decine di agenti, blindati e un idrante. Tutto per impedire il corteo ve… - CheGuevaraRoma : RT @DinamoPress: #Roma, piazza Barberini chiusa da tutti i lati da decine di agenti, blindati e un idrante. Tutto per impedire il corteo ve… - marrkino : RT @DinamoPress: #Roma, piazza Barberini chiusa da tutti i lati da decine di agenti, blindati e un idrante. Tutto per impedire il corteo ve… - tueetterin : RT @DinamoPress: #Roma, piazza Barberini chiusa da tutti i lati da decine di agenti, blindati e un idrante. Tutto per impedire il corteo ve… - augustoillu : RT @DinamoPress: #Roma, piazza Barberini chiusa da tutti i lati da decine di agenti, blindati e un idrante. Tutto per impedire il corteo ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma blindati Emergenza Covid-19, il centro e il litorale di Roma blindati per evitare assembramenti IlFaroOnline.it La Roma devia sugli esterni: Calafiori in bilico, nel mirino Soppy del Rennes

Sono diventati sempre più importanti, sgravati da compiti difensivi e decisivi quando bisogna attaccare. Gli esterni della Roma rappresentano ...

Nuove regole per blindare il Natale: mini-riapertura per negozi e scuole

A definire il colore delle Regioni non solo l’Rt. Saranno anche posti letto e incidenza del contagio. Cambiano gli orari per il commercio: fino alle 22 nelle zone gialle e arancioni dal 15 al 23 dicem ...

Sono diventati sempre più importanti, sgravati da compiti difensivi e decisivi quando bisogna attaccare. Gli esterni della Roma rappresentano ...A definire il colore delle Regioni non solo l’Rt. Saranno anche posti letto e incidenza del contagio. Cambiano gli orari per il commercio: fino alle 22 nelle zone gialle e arancioni dal 15 al 23 dicem ...