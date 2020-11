Roma, bimba di appena due giorni in pericolo di vita trasferita d’urgenza al Bambino Gesù (FOTO) (Di mercoledì 25 novembre 2020) Un volo d’urgenza da Catania a Roma. Nei giorni scorsi è atterrato presso lo scalo di Ciampino un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare con a bordo una bimba di appena due giorni di vita per la quale si era reso necessario il trasporto sanitario di urgenza dall’ospedale “Garibaldi-Nesima” di Catania, dove era ricoverata con una grave patologia neonatale, all’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. Leggi anche: Uomo gravemente ferito in montagna, volo d’urgenza parte in piena notte da Pratica di Mare (FOTO) Il trasferimento Il volo salva-vita, richiesto dalla Prefettura di Catania, è stato immediatamente coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 25 novembre 2020) Un voloda Catania a. Neiscorsi è atterrato presso lo scalo di Ciampino un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare con a bordo unadiduediper la quale si era reso necessario il trasporto sanitario di urgenza dall’ospedale “Garibaldi-Nesima” di Catania, dove era ricoverata con una grave patologia neonatale, all’ospedale pediatrico Bambindi. Leggi anche: Uomo gravemente ferito in montagna, voloparte in piena notte da Pratica di Mare () Il trasferimento Il volo salva-, richiesto dalla Prefettura di Catania, è stato immediatamente coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della ...

