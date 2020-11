Roby Facchinetti Racconta L’Ultima Telefonata con Stefano D’Orazio | “Ho il Covid | Ma Sto Bene”

Notiziedi_it : Roby Facchinetti: “Le ultime parole di Stefano D’Orazio prima di morire” - Stefania_1972 : RT @ilgiornale: Roby Facchinetti ha reso omaggio all'amico e collega scomparso, ma nel farlo ha raccontato anche l'ultima straziante telefo… - ilgiornale : Roby Facchinetti ha reso omaggio all'amico e collega scomparso, ma nel farlo ha raccontato anche l'ultima straziant… - Italia_Notizie : Roby Facchinetti: 'Le ultime parole di Stefano D'Orazio prima di morire' - zazoomblog : Roby Facchinetti commuove i fan l’ultima telefonata con Stefano D’Orazio - #Facchinetti #commuove #l’ultima -

Ultime Notizie dalla rete : Roby Facchinetti

Sono passate solo due settimane dalla prematura morte di Stefano D'Orazio ma il suo ricordo è ancora vivo. Soprattutto per chi, come Roby Facchinetti, ha trascorso la sua vita fianco a fianco del batt ...Franco Crippa ha interpretato “Il silenzio della colomba” dei Pooh Una canzone struggente per stare vicino alle donne vittime di violenza MERATE – Una canzone per stare vicino alle donne vittime di vi ...