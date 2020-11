Roby Facchinetti | le ultime parole di Stefano D’Orazio | “Ho il Covid | ma…”

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Sono trascorse due settimane dalla morte del noto batterista dei Pooh,. Tutto quello che in questi lunghissimi anni l’artista ha dato al pubblico attraverso la sua musica, viene oggi ricordato non solo dai numerosissimi fan ma anche da chi ha condiviso negli anni il suo stesso palco, l’emozione del successo e le infinite giornate nelle sale di registrazione. Al Maurizio Costanzo Show, che ha trascorso la sua vita al fianco del compianto artista, come il resto dei componenti dei Pooh torna a parlare sulla morte di. Lo ha omaggiato cantando uno dei suoi ultimi brani musicali dal titolo ‘Rinascerò Rinascerai’. Ha ripercorso i momenti più belli fino ad arrivare al giorno in cuidisse addio ...