Roberto Speranza: "A Natale nessuna messa di mezzanotte. Dopo le 22 il coprifuoco"

Il Ministro della Salute Roberto Speranza è intervenuto ospite a Di Martedì, su La7, per commentare l'attuale situazione in Italia, relativamente all'andamento della pandemia. "La cena di Natale in quante persone? Bisogna limitarla agli affetti più stretti, domani c'è una riunione sui numeri, li valuteremo". A dirlo, ieri sera, è stato il Ministro della Salute

