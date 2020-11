Riscopriamo il vero senso del Natale | contro il febbrile consumismo

Leggi su formiche

(Di mercoledì 25 novembre 2020) È tutto un vociare: “Giù le mani dal”. Come se la festa fosse tutta loro e fosse solo quel luccicare dalle vetrine. Una cassaforte da proteggere, in questo caso dalla stretta delle misure anti contagio. Se ne lamentano, protestano, mossi dal falso mito dei guadagni e dell’edonismo. Più che il, in questi anni abbiamo vissuto il carnevale dele dell’ostentazione, bisogna ammetterlo. Oggi non c’è talk tv o telegiornale in cui la festa più profonda e spirituale della fede e della tradizione cattolica non venga brandita come una preda da far ingrassare e poi consumare a fine anno. Tra lo struscio delle vie dello shopping nei centri commerciali, la folla nei ristoranti o nei supermercati. Basterebbe la seconda ondata di questa pandemia per indurci a una più cauta consapevolezza e a comportamenti più prudenti, ...