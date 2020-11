Rione Sanità, le mamme terrorizzate dal covid non mandano i figli a scuola: “Ha prevalso la paura” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Questa mattina molti Istituti scolastici hanno riaperto i battenti a seguito dell’ordinanza regionale che ha consentito la ripresa delle attività in presenza sia per gli alunni delle prime elementari che nelle scuole dell’infanzia. Ma a Napoli molti alunni della scuola Andrea Angiulli del Rione Sanità di Napoli hanno preferito restare a casa. Sia quelli delle classi dell’infanzia che quelli delle tre classi delle prime elementari. “I bambini che sono entrati a scuola sono stati veramente pochi, si contano sulle dita di due mani. C‘è stata un’affluenza molto bassa, ha prevalso la paura”. Così Vincenzo Varriale, dirigente scolastico della scuola Andrea Angiulli del Rione Sanità di Napoli alla ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Questa mattina molti Istituti scolastici hanno riaperto i battenti a seguito dell’ordinanza regionale che ha consentito la ripresa delle attività in presenza sia per gli alunni delle prime elementari che nelle scuole dell’infanzia. Ma a Napoli molti alunni dellaAndrea Angiulli deldi Napoli hanno preferito restare a casa. Sia quelli delle classi dell’infanzia che quelli delle tre classi delle prime elementari. “I bambini che sono entrati asono stati veramente pochi, si contano sulle dita di due mani. C‘è stata un’affluenza molto bassa, hala. Così Vincenzo Varriale, dirigente scolastico dellaAndrea Angiulli deldi Napoli alla ...

