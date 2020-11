Rinnovi e Cancellazioni Serie TV | Hulu rinnova Woke

Leggi su dituttounpop

(Di mercoledì 25 novembre 2020)tv. Tutte letv che sono statete e cancellate.TV: ultimo aggiornamento 25 novembre Amazon chiude The Expanse con la sesta stagione, One Day at a Time cancellato da Pop. Seconda stagione perdi. Black Lightning chiude con la quarta stagione. Seconda stagione per Space Force di Netflix, mentre ha cancellato The Order dopo 2 stagioni come ha spiegato il creatore Dennis Heaton. Alla vigilia del debutto Amazon annuncia il rinnovo di Alex Rider. HBO ha annunciato la volontà di non proseguire con The Outsider (qui i dettagli). Netflix hato Emily In Paris e I Barbari. Terza stagione per The umbrella Academy le riprese ...