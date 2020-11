Rifiuti, per la Tari in Italia si spendono in media 300 euro per famiglia. Il rapporto: “91 euro di differenza tra nord e sud” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Trecento euro all’anno, come nel 2019, è la spesa media sostenuta da una famiglia nel 2020 per la tassa sulla raccolta dei Rifiuti. Da nord a sud le differenze sono marcate: la regione con la spesa più alta è la Campania con 419 euro di Tari, mentre la più economica è il Trentino Alto Adige con 193 euro. Guardando alle singole città, Catania si conferma quella con la spesa più alta, 504 euro a famiglia all’anno, come nel 2019, mentre a Potenza solo 121 euro a famiglia. Aumenti e trend – A esaminare i costi sostenuti dai cittadini per lo smaltimento dei Rifiuti è l’ultimo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Trecentoall’anno, come nel 2019, è la spesasostenuta da unanel 2020 per la tassa sulla raccolta dei. Daa sud le differenze sono marcate: la regione con la spesa più alta è la Campania con 419di, mentre la più economica è il Trentino Alto Adige con 193. Guardando alle singole città, Catania si conferma quella con la spesa più alta, 504all’anno, come nel 2019, mentre a Potenza solo 121. Aumenti e trend – A esaminare i costi sostenuti dai cittadini per lo smaltimento deiè l’ultimo ...

