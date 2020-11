**Ricerca: svelati nuovi misteri su Sole e stelle, ecco come brillano** (4) (Di mercoledì 25 novembre 2020) (Adnkronos) - La sua ricerca si è concentrata sui neutrini, particelle prodotte in abbondanza in queste reazioni, portando all'avvio, negli anni '60 del XX secolo, del programma scientifico del Neutrino Solare, da cui sono scaturiti risultati di grande importanza per la fisica delle particelle. Con questa misura, Borexino, che si avvicina alla conclusione della sua attività scientifica,dopo aver dimostrato come brilla il Sole, lascia al settore dei neutrini anche l'eredità duratura della prima osservazione dei neutrini Cno, un risultato rivoluzionario ottenuto attraverso un impressionante sforzo sperimentale, che rimarrà per il futuro come uno dei successi fondamentali dell'astrofisica e della fisica astroparticellare. Nel corso di questa affascinante impresa per svelare i misteri del Sole e delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) (Adnkronos) - La sua ricerca si è concentrata sui neutrini, particelle prodotte in abbondanza in queste reazioni, portando all'avvio, negli anni '60 del XX secolo, del programma scientifico del Neutrino Solare, da cui sono scaturiti risultati di grande importanza per la fisica delle particelle. Con questa misura, Borexino, che si avvicina alla conclusione della sua attività scientifica,dopo aver dimostratobrilla il, lascia al settore dei neutrini anche l'eredità duratura della prima osservazione dei neutrini Cno, un risultato rivoluzionario ottenuto attraverso un impressionante sforzo sperimentale, che rimarrà per il futurouno dei successi fondamentali dell'astrofisica e della fisica astroparticellare. Nel corso di questa affascinante impresa per svelare idele delle ...

TV7Benevento : **Ricerca: svelati nuovi misteri su Sole e stelle, ecco come brillano** (4)... - TV7Benevento : **Ricerca: svelati nuovi misteri su Sole e stelle, ecco come brillano** (3)... - TV7Benevento : Ricerca, svelati nuovi misteri su Sole e stelle, ecco come brillano... -

Ultime Notizie dalla rete : **Ricerca svelati **Ricerca: svelati nuovi misteri su Sole e stelle, ecco come brillano** (3) Il Tempo Ricerca, svelati nuovi misteri su Sole e stelle, ecco come brillano

Condividi questo articolo:Roma, 25 nov. (Adnkronos) – Svelati nuovi misteri sul Sole e sulle stelle. Grazie ad un esperimento realizzato al Gran Sasso, un team internazionale di ricercatori a leadersh ...

Kuo sicuro: Apple Watch 7 ed i nuovi MacBook avranno un nuovo design

Ancora un'indiscrezione dal web sulla nuova generazione di Apple Watch e MacBook: a quanto pare i due dispositivi avranno un nuovo design.

Condividi questo articolo:Roma, 25 nov. (Adnkronos) – Svelati nuovi misteri sul Sole e sulle stelle. Grazie ad un esperimento realizzato al Gran Sasso, un team internazionale di ricercatori a leadersh ...Ancora un'indiscrezione dal web sulla nuova generazione di Apple Watch e MacBook: a quanto pare i due dispositivi avranno un nuovo design.