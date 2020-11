**Ricerca: svelati nuovi misteri su Sole e stelle, ecco come brillano** (3) (Di mercoledì 25 novembre 2020) (Adnkronos) - I ricercatori evidenziano che misurare i neutrini del ciclo Cno è stata un'impresa complicata che ha richiesto un grande sforzo sia di hardware sia di software. "Nonostante i successi eccezionali ottenuti e un rivelatore già ultrapuro, - spiega Gioacchino Ranucci, ricercatore della sezione Infn di Milano, attuale co-portavoce di Borexino - abbiamo dovuto impegnarci molto per migliorare ulteriormente la soppressione e la comprensione del bassissimo fondo residuo, in modo da riuscire a identificare i neutrini del ciclo Cno". "La rivelazione dei neutrini prodotti nel ciclo Cno annunciata da Borexino è il coronamento di uno sforzo incessante, durato anni, che ci ha portato a spingere la tecnologia a scintillazione liquida oltre ogni limite precedentemente raggiunto, e a fare del cuore di Borexino il luogo meno radioattivo del mondo" aggiunge ancora Pallavicini. La scoperta ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) (Adnkronos) - I ricercatori evidenziano che misurare i neutrini del ciclo Cno è stata un'impresa complicata che ha richiesto un grande sforzo sia di hardware sia di software. "Nonostante i successi eccezionali ottenuti e un rivelatore già ultrapuro, - spiega Gioacchino Ranucci, ricercatore della sezione Infn di Milano, attuale co-portavoce di Borexino - abbiamo dovuto impegnarci molto per migliorare ulteriormente la soppressione e la comprensione del bassissimo fondo residuo, in modo da riuscire a identificare i neutrini del ciclo Cno". "La rivelazione dei neutrini prodotti nel ciclo Cno annunciata da Borexino è il coronamento di uno sforzo incessante, durato anni, che ci ha portato a spingere la tecnologia a scintillazione liquida oltre ogni limite precedentemente raggiunto, e a fare del cuore di Borexino il luogo meno radioattivo del mondo" aggiunge ancora Pallavicini. La scoperta ...

TV7Benevento : **Ricerca: svelati nuovi misteri su Sole e stelle, ecco come brillano** (4)... - TV7Benevento : **Ricerca: svelati nuovi misteri su Sole e stelle, ecco come brillano** (3)... - TV7Benevento : Ricerca, svelati nuovi misteri su Sole e stelle, ecco come brillano... -

Ultime Notizie dalla rete : **Ricerca svelati **Ricerca: svelati nuovi misteri su Sole e stelle, ecco come brillano** (3) Il Tempo Ricerca, svelati nuovi misteri su Sole e stelle, ecco come brillano

Condividi questo articolo:Roma, 25 nov. (Adnkronos) – Svelati nuovi misteri sul Sole e sulle stelle. Grazie ad un esperimento realizzato al Gran Sasso, un team internazionale di ricercatori a leadersh ...

Kuo sicuro: Apple Watch 7 ed i nuovi MacBook avranno un nuovo design

Ancora un'indiscrezione dal web sulla nuova generazione di Apple Watch e MacBook: a quanto pare i due dispositivi avranno un nuovo design.

Condividi questo articolo:Roma, 25 nov. (Adnkronos) – Svelati nuovi misteri sul Sole e sulle stelle. Grazie ad un esperimento realizzato al Gran Sasso, un team internazionale di ricercatori a leadersh ...Ancora un'indiscrezione dal web sulla nuova generazione di Apple Watch e MacBook: a quanto pare i due dispositivi avranno un nuovo design.