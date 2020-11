Riapriremo la scuola il prima possibile | assicura Conte

Leggi su agi

(Di mercoledì 25 novembre 2020) AGI - "Lain presenza va riaperta appena, non appena la curva dell'epidemia lo consentirà". Lo afferma il Presidente del Consiglio, Giuseppe, a Palma di Maiorca durante la conferenza stampa congiunta con il premier spagnolo Sanchez.ha anche affrontato la questione del Mes: "Il problema - ha detto - non è lo strumento ma le risorse per la sanità. Capisco le preoccupazioni del ministro Speranza. Per la sanità ci sono risorse adeguate". Il premier ha sottolineato: "Abbiamo già nella legge di bilancio cospicue risorse e ulteriori cospicue risorse per il rafforzamento del sistema sanitario avremo nel recovery plan. C'è un piano sanitario di rafforzamento che necessita di risorse adeguate e faremo in modo che ci siano l'uno e le altre". La riapertura delle piste da sci Sulla riapertura delle ...