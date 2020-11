“Riaprire le scuole? Sarebbe un vero boomerang”. Il solito Galli lancia l’allarme (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov – Il governo giallofucsia vorrebbe riaprire le scuole il 9 dicembre. Un ritorno in classe scaglionato, graduale. Un gesto diciamo simbolico prima della chiusura per le vacanze di Natale. Idea bocciata però dal solito immancabile Massimo Galli, che lancia l’ennesimo allarme. “Riportare gli alunni in aula Sarebbe un vero boomerang“, a detta del primario del reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano. Anche perché – ci mette il carico – “dopo il grande lockdown dei mesi scorsi abbiamo clamorosamente toppato il contenimento dell’infezione“. Galli: “Riaprire troppo presto per richiudere smacco ancora peggiore” “Mi rendo conto delle diverse esigenze che possono esserci e anche che quella della scuola è importantissima ma il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov – Il governo giallofucsia vorrebbe riaprire leil 9 dicembre. Un ritorno in classe scaglionato, graduale. Un gesto diciamo simbolico prima della chiusura per le vacanze di Natale. Idea bocciata però dalimmancabile Massimo, chel’ennesimo allarme. “Riportare gli alunni in aulaunboomerang“, a detta del primario del reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano. Anche perché – ci mette il carico – “dopo il grande lockdown dei mesi scorsi abbiamo clamorosamente toppato il contenimento dell’infezione“.troppo presto per richiudere smacco ancora peggiore” “Mi rendo conto delle diverse esigenze che possono esserci e anche che quella della scuola è importantissima ma il ...

rtl1025 : ?? 'Nel piano #vaccini tedesco (esistente) fra i primi a vaccinarsi saranno insegnanti. Per scuole aperte. Quello it… - agorarai : “Credo che tutto il lavoro fatto dagli operatori scolastici in estate abbia consentito ora di avere una scuola che… - Open_gol : Secondo Massimo Galli dell'ospedale Sacco di Milano riaprire le scuole senza sicurezza dei trasporti sarebbe uno sm… - FranceskoNew : RT @CalaminiciM: Riaprire le scuole per una settimana prima delle vacanze natalizie , si può dire che sia l’ennesima boiata di una politica… - arcanodavvero : RT @DavideGiac: Nel piano vaccini tedesco (esistente) fra i primi a vaccinarsi saranno insegnanti. Per scuole aperte. Quello italiano non c… -

Ultime Notizie dalla rete : “Riaprire scuole Azzolina: “La scuola riaprirà ma nei sindacati c’è chi sabota” Rep